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Роналду отказался от перехода в аравийский клуб с зарплатой в 240 млн евро в год

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду летом этого года отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии, сообщает Mirror.

Какой именно аравийский клуб пытался добиться перехода 37-летнего португальца, не сообщается. Известно, что футболисту предлагали зарплату в размере 240 млн евро в год.

Как сообщалось, Роналду хотел покинуть МЮ в связи с тем, что тот не смог добиться права участвовать в Лиге чемпионов. Представители футболиста связывались с ведущими клубами Европы – "Челси", "Баварией", "Барселоной", "Реалом", но те от сделки отказались.

В еврокубках МЮ сейчас выступает в Лиге Европы, в первом туре английская команда на своем поле проиграла испанскому "Реал Сосьедад". В чемпионате Англии после шести туров МЮ занимает пятое место, набрав 12 очков.

футбол Криштиану Роналду
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