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РФ сократит расходы на спорт на 20 млрд рублей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев заявил об уменьшении финансирования сферы спорта к 2025 году почти на 20 млрд рублей.

"Спорт потерял больше всех отраслей и составляет сейчас 0,05 процента от ВВП, к 2025 году эта доля имеет тенденцию к уменьшению. Мы видим, что сокращение почти на 20 млрд к 2025 году", - сказал Свищев на совместном заседании Комитета Госдумы по физической культуре и спорту и Минспорта РФ во вторник.

Между тем, министерство спорта продолжает последовательно выполнять задачи, предусмотренные программой "Спорт - норма жизни", заявил глава ведомства Олег Матыцин.

"У нас серьезных рисков того, что цели программы не будут достигнуты, хотя, с учетом ситуации, это непросто. Мы работаем совместно с Минфином и регионами над тем, чтобы финансирование было сбалансировано, прорабатываем поступление средств за счет внебюджетных источников, а также поступление от букмекерской деятельности", - сказал Матыцин

"Рассчитываем на продление проекта "Спорт норма жизни" до 2030 года"", - добавил он.

"На уменьшение бюджета повлияла ситуация с санкциями в отношении российского спорта, завершение строительства объектов, а также изменения в макроэкономической обстановке", - сказал Матыцин.

Программа "Спорт - норма жизни" является частью нацпроекта "Демография" и должна помочь к 2030 году увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70%.

Минспорта Олег Матыцин Госдума Дмитрий Свищев
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