Минспорт не будет настаивать на введении отдельных категорий для спортсменов при мобилизации

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министерство спорта ведет переговоры с министерством обороны и правительством о предоставлении льгот спортсменам при частичной мобилизации, однако не будет настаивать на введении отдельных категорий для спортсменов, заявил журналистам в субботу министр спорта Олег Матыцин.

"Мы активно занимаемся этим вопросом совместно с правительством, министерством обороны. Но я уже неоднократно заявлял, что все в рамах законодательства. Ни в коем мере мы не будем выделять спортсменов, какие-то отдельные исключительные категории, которые не будут соответствовать обшей позиции государства", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал указ о призыве срочников в ноябре - декабре 2022 года. С 21 сентября в России проводится частичная мобилизация для расширения участников СВО.