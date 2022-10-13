"Бавария" вышла в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

"Барселона" и "Интер" сыграли вничью

Фото: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Немецкая "Бавария" выиграла четвертый матч подряд на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, победив чешскую "Викторию".

Результат встречи четвертого тура в Чехии - 4:2 в пользу "Баварии". В ее составе голы провели Садио Мане (10-я минута), Томас Мюллер (14), Леон Горетцка (25, 35). "Виктория" ответила голами Адама Вилкановы (62) и Яна Климента (75).

В другом матче группы С испанская "Барселона" в компенсированное ко второму тайму время смогла уйти от поражения в домашней игре против итальянского "Интера" - 3:3. За "Барселону" забили Усман Дембеле (40) и Роберт Левандовски (82, 90+2), за "Интер" - Никола Барелла (50), Лаутаро Мартинес (63), Робин Госенс (89).

В группе лидирует "Бавария". Она набрала 12 очков и досрочно обеспечила себе путевку в плей-офф. Далее идут "Интер" (7), "Барселона" (4) и "Виктория" (0).

Ранее в среду "Атлетико" (Испания) дома сыграл вничью с "Брюгге" (Бельгия) - 0:0, итальянский "Наполи" на своем поле взял верх над нидерландским "Аяксом" - 4:2.

Результаты остальных матчей соревновательного дня: "Байер" (Германия) - "Порту" (Португалия) - 0:3, "Рейнджерс" (Шотландия) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:7, Спортинг" (Португалия) - "Марсель" (Франция) - 0:2, "Тоттенхэм" (Англия) - "Айнтрахт" (Германия) - 3:2.