Гол Кварацхелии вновь помог "Наполи" победить "Аякс" в Лиге чемпионов

"Брюгге" сыграл вничью с "Атлетико" и, как и "Наполи", завоевал путевку в плей-офф

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Наполи" со счетом 4:2 одолели нидерландский "Аякс" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 4-й минуте "Наполи" повел в счете благодаря голу Ирвина Лосано. На 16-й минуте ворота "Аякса" поразил Джаокомо Распадори. На 49-й футболист "Аякса" Дави Классен сократил отставание гостей в счете, на 62-й минуте пенальти в составе "Наполи" реализовал экс-футболист московского "Локомотива" и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия. На 83-й минуте точный удар с пенальти нанес Стивен Бергвейн из "Аякса", на 90-й минуте окончательный счет установил Виктор Осимен ("Наполи").

Что касается Кварацхелии, также он записал на свой счет голевую передачу, ассистировав Распадори. Ранее грузинский футболист забил один мяч и сделал результативную передачу и в гостевом матче против "Аякса", ту встречу "Наполи" выиграл со счетом 0:0.

Команды представляют группу A. В активе "Наполи" теперь 12 очков, команда гарантировала себе выход в плей-офф. Второе место занимает английский "Ливерпуль" (6 очка), третье - "Аякс" (3), четвертое - шотландский "Рейнджерс" (0). "Ливерпуль" и "Рейнджерс" свой матч четвертого тура проведут позднее.

В параллельной шедшем матче группы B "Атлетико" (Испания) и "Брюгге" (Бельгия) сыграли вничью - 0:0. С 82-й минуты "Брюгге" играл в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Камаль Сова.

"Брюгге", набрав 10 очков, лидирует в группе и досрочно получает путевку в плей-офф. Вторую строчку в группе занимает "Атлетико" (4 балла), далее идут португальский "Порту" и немецкий "Байер", которые свой матч проведут позднее.