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Российская теннисистка Потапова вышла в полуфинал турнира в Румынии

Российская теннисистка Потапова вышла в полуфинал турнира в Румынии
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Потапова в четвертьфинале турнира WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь.

Матч завершился со счетом 7:5, 3:6, 6:1.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Потапова занимает 48-е место, Бондарь - 62-е.

В полуфинале Потапова сыграет с победительницей поединка между россиянкой Анной Блинковой (138) и украинкой Ангелиной Калининой (45).

Соревнования в Румынии Transylvania Open-2022 имеют призовой фонд свыше $251 тыс.

Анастасия Потапова
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