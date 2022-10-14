Российская теннисистка Потапова вышла в полуфинал турнира в Румынии
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Потапова в четвертьфинале турнира WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь.
Матч завершился со счетом 7:5, 3:6, 6:1.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Потапова занимает 48-е место, Бондарь - 62-е.
В полуфинале Потапова сыграет с победительницей поединка между россиянкой Анной Блинковой (138) и украинкой Ангелиной Калининой (45).
Соревнования в Румынии Transylvania Open-2022 имеют призовой фонд свыше $251 тыс.