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"Спартак" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московских ЦСКА и "Спартака" не определили победителя в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

Игра на стадионе ЦСКА завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дважды отличился Федор Чалов (17-я и 70-я минуты). "Спартак" ответил точными ударами Антона Зиньковского (53) и Александра Соболева (57).

Соболев забил в пятом матче чемпионата подряд, всего на его счету семь мячей в текущем сезоне.

"Спартак" занимает второе место в таблице, у команды 26 очков. ЦСКА идет на третьей позиции, имея в активе 25 очков. Благодаря ничейному результату в матче ближайших преследователей, лидирующий в чемпионате "Зенит" (Санкт-Петербург) увеличил отрыв от второго места до 7 очков.

В следующем туре "Спартак" 23 октября сыграет с подмосковными "Химками", ЦСКА в тот же день встретится с "Оренбургом".

Спартак ЦСКА
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