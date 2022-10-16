"Крылья Советов" обыграли "Сочи" в матче РПЛ
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Футболисты самарских "Крыльев Советов" победили соперников из "Сочи" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги.
Игра в Самаре завершилась с результатом 2:0. Победу "Крыльям Советов" принесли голы Александара Чирковича (24-я минута) и Сергея Пиняева (45+1).
"Крылья Советов" прервали пятиматчевую безвыигрышную серию и поднялись на десятое место в таблице, набрав 14 очков. "Сочи" занимает шестое место, у команды 20 очков.
В 14-м туре" Крылья Советов" ждет встреча с "Уралом" (Екатеринбург), "Сочи" сыграет с петербургским" Зенитом". Оба матча запланированы на 24 октября.