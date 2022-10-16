Поиск
Реклама20idei.ru

"Крылья Советов" обыграли "Сочи" в матче РПЛ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Футболисты самарских "Крыльев Советов" победили соперников из "Сочи" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Самаре завершилась с результатом 2:0. Победу "Крыльям Советов" принесли голы Александара Чирковича (24-я минута) и Сергея Пиняева (45+1).

"Крылья Советов" прервали пятиматчевую безвыигрышную серию и поднялись на десятое место в таблице, набрав 14 очков. "Сочи" занимает шестое место, у команды 20 очков.

В 14-м туре" Крылья Советов" ждет встреча с "Уралом" (Екатеринбург), "Сочи" сыграет с петербургским" Зенитом". Оба матча запланированы на 24 октября.

футбол РПЛ Крылья Советов Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

IIHF сняла с Ничушкина обвинения в нарушении антидопинговых правил

IIHF сняла с Ничушкина обвинения в нарушении антидопинговых правил

Женская сборная России по баскетболу не допущена до отбора на ЧЕ-2023

Женская сборная России по баскетболу не допущена до отбора на ЧЕ-2023

"Спартак" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Спартак" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Блинкова выиграла Transylvania Open, завоевав первый титул WTA в одиночном разряде

"Зенит" разгромил "Пари НН" в 13-м туре РПЛ

"Зенит" разгромил "Пари НН" в 13-м туре РПЛ

Теннисист Рублев выиграл турнир Gijon Open в испанском Хихоне

Экс-футболисты "Локомотива" вошли в тренерский штаб клуба

Экс-футболисты "Локомотива" вошли в тренерский штаб клуба

Мейсону Гринвуду из "Манчестер Юнайтед" предъявлено обвинение в попытке изнасилования

Мейсону Гринвуду из "Манчестер Юнайтед" предъявлено обвинение в попытке изнасилования

Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира в Хихоне

Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира в Хихоне

"Локомотив" обыграл "Торпедо" и прервал серию из пяти поражений в РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });