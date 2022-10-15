"Локомотив" обыграл "Торпедо" и прервал серию из пяти поражений в РПЛ
Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Локомотива" победили соперников из "Торпедо" в гостевом матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Московское дерби завершилось со счетом 0:1. Гол на 49-й минуте забил полузащитник "железнодорожников" Артем Карпукас.
13 октября обе команды сменили главных тренеров. "Торпедо" возглавил Андрей Талалаев вместо Николая Ковардаева, в "Локомотиве" Андрей Федоров был назначен исполняющим обязанности главного тренера вместо Йозефа Циннбауэра.
"Локомотив" прервал серию из пяти поражений и в турнирной таблице чемпионата поднялся на 12-е место (12 очков). "Торпедо" занимает последнее 16-е место (6).
В Подмосковье "Химки" на своем поле сыграли вничью с "Факелом" - 0:0. Химчане в таблице находятся на 15-й строчке (9), воронежцы - на 14-м (11).