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"Локомотив" обыграл "Торпедо" и прервал серию из пяти поражений в РПЛ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Локомотива" победили соперников из "Торпедо" в гостевом матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Московское дерби завершилось со счетом 0:1. Гол на 49-й минуте забил полузащитник "железнодорожников" Артем Карпукас.

13 октября обе команды сменили главных тренеров. "Торпедо" возглавил Андрей Талалаев вместо Николая Ковардаева, в "Локомотиве" Андрей Федоров был назначен исполняющим обязанности главного тренера вместо Йозефа Циннбауэра.

"Локомотив" прервал серию из пяти поражений и в турнирной таблице чемпионата поднялся на 12-е место (12 очков). "Торпедо" занимает последнее 16-е место (6).

В Подмосковье "Химки" на своем поле сыграли вничью с "Факелом" - 0:0. Химчане в таблице находятся на 15-й строчке (9), воронежцы - на 14-м (11).

Локомотив Торпедо
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