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"Зенит" разгромил "Пари НН" в 13-м туре РПЛ

"Зенит" разгромил "Пари НН" в 13-м туре РПЛ
Игроки "Зенита" Клаудиньо и Малком (слева направо). Архивное фото
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) обыграл соперников из "Пари Нижний Новгород" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Счет матча в Нижнем Новгороде - 3:0 в пользу гостей. В составе "Зенита" отличились Далер Кузяев (22-я минута), Клаудиньо (45) и Малком (65).

"Зенит" единственным из участников чемпионата продолжает идти по турниру без поражений, беспроигрышная серия клуба в сезоне достигла 13-ти матчей. Петербуржцы лидируют в РПЛ, набрав 33 очка. "Пари НН" занимает 11-е место (13 очков).

В следующем туре "Зенит" сыграет с "Сочи", матч пройдет 24 октября. "Пари НН" 22 октября встретится с "Краснодаром".

футбол РПЛ Зенит Пари НН
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