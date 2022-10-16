"Зенит" разгромил "Пари НН" в 13-м туре РПЛ
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) обыграл соперников из "Пари Нижний Новгород" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги.
Счет матча в Нижнем Новгороде - 3:0 в пользу гостей. В составе "Зенита" отличились Далер Кузяев (22-я минута), Клаудиньо (45) и Малком (65).
"Зенит" единственным из участников чемпионата продолжает идти по турниру без поражений, беспроигрышная серия клуба в сезоне достигла 13-ти матчей. Петербуржцы лидируют в РПЛ, набрав 33 очка. "Пари НН" занимает 11-е место (13 очков).
В следующем туре "Зенит" сыграет с "Сочи", матч пройдет 24 октября. "Пари НН" 22 октября встретится с "Краснодаром".