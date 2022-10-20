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Президентом Ассоциации Национальных олимпийских комитетов избран Робин Митчелл

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Большинство делегатов Генассамблеи Ассоциации Национальных олимпийских комитетов (АНОК) избрали фиджийца Робина Митчелла президентом организации, написал в своем телеграм-канале президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"97,25% участников Генассамблеи АНОК проголосовали за избрание президентом АНОК Робина Митчелла", - написал Поздняков, который в составе делегации ОКР принимает участие в работе Генассамблеи, в Сеуле.

С 2018 года он исполнял обязанности руководителя организации.

Митчелл сменил кувейтского шейха Ахмада аль-Фахада ас-Сабаха, который ушел в отставку в 2018 году после того, как в Швейцарии ему было предъявлено обвинение в подделке документов.

Робин Митчелл
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