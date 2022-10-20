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"Урал" обыграл "Сочи" на групповом этапе Кубка России по футболу

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Футболисты екатеринбургского "Урала" нанесли поражение соперникам из "Сочи" в выездном матче группового этапа четвертого тура Кубка России.

Поединок на стадионе "Фишт" в Сочи завершился со счетом 2:3. В составе победителей дубль на счету Юрия Газинского (26 и 39 минуты), также отличился Рай Влут (55). За хозяев голы реализовали Игорь Юрганов (35) и Никита Бурмистров (84).

В группе D "Урал" набрал 9 очков и сравнялся с ЦСКА. "Сочи" потерпел четвертое поражение подряд и с нулем в активе замыкает квартет. На третьем месте находится "Торпедо" (6).

В пятом туре 8 ноября "Торпедо" примет "Сочи", ЦСКА приедет в гости к "Уралу".

Урал Сочи
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