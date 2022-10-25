Ислам Махачев ворвался в топ-3 общего рейтинга UFC

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев занимает третье место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий, сообщается на сайте UFC.

22 октября Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, победив бразильца Чарльза Оливейру на турнире в Абу-Даби. До этого россиянин отсутствовал в сводном рейтинге UFC.

Лидером общего рейтинга является чемпион UFC в полулегком весе представитель Австралии Александр Волкановски.

Россиянин Петр Ян опустился с первого на второе место в рейтинге легчайшего веса. Лидером, поднявшись на 10 строчек, стал победивший его на турнире в Абу-Даби американец Шон О"Мэлли.