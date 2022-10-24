Ислам Махачев получит $1 млн после выигрыша титула UFC

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев заработал свыше $1 млн за участие в поединке против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 280 в Абу-Даби, сообщает Totalsportal.

В эту сумму войдут гарантированный гонорар за участие в бое, бонус за победу, доля дохода от трансляции, спонсорские отчисления.

Поединок прошел 22 октября, Махачев победил соперника удушающим приемом во втором раунде и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе.

Между тем, общий заработок Оливейры за участие в поединке против Махачева составил около $1,3 млн.