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Россиянин Петр Ян проиграл американцу Шону О'Мэлли на турнире UFC

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Петр Ян потерпел поражение от американца Шона О"Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

СпортПетр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу в поединке за чемпионский пояс UFCПетр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу в поединке за чемпионский пояс UFCЧитать подробнее

Победа присуждена представителю США раздельным решением судей. В результате О"Мэлли получил право на титульный бой.

На счету 29-летнего Яна в смешанных единоборствах теперь четыре поражения при 16 победах. Россиянин являлся чемпионом UFC, он завоевал титул в июле 2020 года, победив бразильца Жозе Алду. В марте 2021 года Ян лишился чемпионского пояса после поединка с американцем Алджамейна Стерлинга. Тогда российский боец нанес запрещенный удар, в результате чего был дисквалифицирован, а чемпионский пояс перешел американцу.

В октябре 2021 года на турнире UFC 267 уже в статусе экс-чемпиона Ян дрался с американцем Кори Сэндхагеном и завоевал титул временного чемпиона. В апреле 2021 года Ян уступил пояс, вновь сразившись со Стерлингом.

Что касается 27-летнего О"Мэлли, он выиграл 16-й бой при одном поражении.

В главном поединке бойцовского вечера в Абу-Даби россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой. На кону будет стоять чемпионский пояс UFC в легком весе.

UFC смешанные единоборства Петр Ян
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