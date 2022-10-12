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"Челси" одержал вторую победу над "Миланом" на групповом этапе Лиги чемпионов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Челси" победил итальянский "Милан" в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Англичане одержали победу со счетом 2:0. За "Челси" отличились Жоржиньо (21-я минута, пенальти) и Пьер-Эмерик Обамеянг (34).

Пенальти был назначен на 18-й минуте встречи, за фол в своей штрафной площади игрок "Милана" Фикайо Томори получил красную карточку.

"Челси" и "Милан" - представители группы E. Кроме того, в группе выступают австрийский "Зальцбург" и хорватское "Динамо", которые завершили параллельный матч с ничейным результатом - 1:1.

В группе лидирует "Челси" (7 очков). Вторым идет "Зальцбург" (6 очков). "Милан" и "Динамо" делят третью и четвертую позиции, набрав по 4 очка.

Результаты других матчей игрового дня:

Группа G: "Боруссия" (Германия) - "Севилья" (Испания) - 1:1.

Группа H: "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Бенфика" (Португалия) - 1:1.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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