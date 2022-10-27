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Клуб итальянской Серии B допустил вероятность приобретения Дзюбы

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Исполнительный директор итальянского футбольного клуба "Венеция" Александер Мента заявил о возможности добиться перехода в команду российского нападающего Артема Дзюбы.

"Информация о нашем интересе к Дзюбе — это и правда, и неправда. Мы внимательно следим за ситуацией. Его переход в "Венецию" возможен, но все зависит от цены и ряда других факторов", - приводит слова Менты Sport 24.

Четырехкратный чемпион России в составе петербургского "Зенита" 34-летний Дзюба с нынешнего сезона защищает цвета турецкого клуба "Адана Демирспор". В чемпионате Турции он провел четыре матча, отличившись одним голом. В турнирной таблице команда занимает второе место, набрав в 11 матчах 22 очка.

"Венеция", в свою очередь, является командой Серии В, второго по статусу дивизиона итальянского футбола. Здесь "Венеция" занимает 17-е место, набрав в 10 встречах 9 баллов. Игроком "Венеции" является нападающий Денис Черышев, в шести матчах забивший три мяча.

футбол Италия Турция Артем Дзюба
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