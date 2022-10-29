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Медведев квалифицировался на Итоговый турнир АТР

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир АТР-2022, который пройдет в Турине с 13 по 20 ноября, сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Ранее в субботу Медведев вышел в финал турнира категории АТР-500 в Вене.

Медведев будет участвовать в ATP Finals четвертый год подряд. На соревнование в Италии уже отобрались Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Стефанос Циципас и Новак Джокович.

26-летний Даниил Медведев побеждал на итоговом турнире в 2020 году. Всего в турнире участвуют восемь теннисистов.

теннис АТР
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