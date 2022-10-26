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Даниил Медведев выиграл в первом после травмы матче

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев в матче первого круга теннисного турнира категории ATP-500, проходящего в Вене, обыграл грузина Николаза Басилашвили.

СпортМедведев снялся с матча против Джоковича на турнире в АстанеЧитать подробнее

Результат встречи - 6:2, 6:2 в пользу Медведева, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает четвертое место. Басилашвили находится на 94-й строчке.

Этот матч был первым для россиянина после травмы, полученной по ходу матча против серба Новака Джоковича 8 октября на турнире в Астане.

Следующим соперником Медведева станет австриец Доминик Тим (113). 29-летний Тим в 2020 году выиграл турнир "Большого шлема" US Open в Нью-Йорке. В июне 2021 года он получил травму запястья, из-за которой вернулся на корт через восемь месяцев.

Призовой фонд соревнования в Австрии составляет свыше 2 млн 349 тыс. евро. Обладатель титула получит более 439 тыс. евро и 500 очков в зачет рейтинга АТР.

теннис Даниил Медведев
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