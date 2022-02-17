Олимпиада Пекин 2022

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Щербакова выиграла золото ОИ, Валиева стала четвертой

Трусова стала серебряным призером

Щербакова выиграла золото ОИ, Валиева стала четвертой
Фигуристка Анна Щербакова
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото зимних Игр-2022 в Пекине в личном турнире в женском одиночном катании.

В произвольной программе, которая прошла в четверг, она заработала 175,75 балла. Общая сумма оценок с учетом ранее прошедшей короткой программы (80,20) составила 255,95 балла.

Серебряным призером стала ее соотечественница Александра Трусова, на счету которой 251,73 (74,60 + 177,13) балла.

Бронзу завоевала японка Каори Сакамото – 233,13 (79,84 + 153,29).

Победитель короткой программы (82,16) россиянка Камила Валиева в произвольной программе допустила несколько ошибок, в результате судьи оценили ее прокат в четверг в 141,93 балла. Общая оценка составила 224,09, Валиева стала четвертой.

В активе команды ОКР теперь 26 медалей – пять золотых, девять серебряных, 12 бронзовых.

Дело Валиевой на Олимпиаде

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Ранее Валиева в составе сборной ОКР выиграла командный турнир Олимпиады-2022. Однако церемония награждения была отложена. Стало известно, что РУСАДА получило неблагоприятный результат допинг-пробы участвовавшей в турнире российской спортсменки Камилы Валиевой, и наложило на 15-летнюю фигуристку временное отстранение, которое было оспорено.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года содержались следы запрещенного вещества. Выездная панель международного спортивного арбитража CAS рассмотрела дело Валиевой 13 февраля. 14 февраля судьи приняли решение допустить Валиеву к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании. МОК тогда объявил, что не будет проводить церемонию награждения в командном турнире и отменит церемонию награждения в женском одиночном турнире, если в тройку призеров попадет Валиева.

Триумф российских фигуристов в Пекине

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На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.За произвольный прокат Камила Валиева заработала 178,92 балла. Этот результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы (10 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольной программе, заработав для сборной России девять балловАнастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате. Их программу судьи оценили в 145,20 балла. Это добавило в зачет российской команды 10 баллов.Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире. Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании. За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков.Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали второй результат в короткой программе спортивных пар. За свой прокат россияне заработали 82,64 балла, что принесло сборной России 9 очков в командный зачет.В короткой программе среди мужчин Марк Кондратюк занял третье место, получив от судей за своей прокат 95,81 балла (8 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на командном турнире. За прокат они заработали 85,05 балла и принесли в зачет команды 9 очков.
На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.
фигурное катание Олимпиада

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