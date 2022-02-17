Щербакова выиграла золото ОИ, Валиева стала четвертой

Трусова стала серебряным призером

Фигуристка Анна Щербакова Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото зимних Игр-2022 в Пекине в личном турнире в женском одиночном катании.

В произвольной программе, которая прошла в четверг, она заработала 175,75 балла. Общая сумма оценок с учетом ранее прошедшей короткой программы (80,20) составила 255,95 балла.

Серебряным призером стала ее соотечественница Александра Трусова, на счету которой 251,73 (74,60 + 177,13) балла.

Бронзу завоевала японка Каори Сакамото – 233,13 (79,84 + 153,29).

Победитель короткой программы (82,16) россиянка Камила Валиева в произвольной программе допустила несколько ошибок, в результате судьи оценили ее прокат в четверг в 141,93 балла. Общая оценка составила 224,09, Валиева стала четвертой.

В активе команды ОКР теперь 26 медалей – пять золотых, девять серебряных, 12 бронзовых.

Дело Валиевой на Олимпиаде

Ранее Валиева в составе сборной ОКР выиграла командный турнир Олимпиады-2022. Однако церемония награждения была отложена. Стало известно, что РУСАДА получило неблагоприятный результат допинг-пробы участвовавшей в турнире российской спортсменки Камилы Валиевой, и наложило на 15-летнюю фигуристку временное отстранение, которое было оспорено.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года содержались следы запрещенного вещества. Выездная панель международного спортивного арбитража CAS рассмотрела дело Валиевой 13 февраля. 14 февраля судьи приняли решение допустить Валиеву к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании. МОК тогда объявил, что не будет проводить церемонию награждения в командном турнире и отменит церемонию награждения в женском одиночном турнире, если в тройку призеров попадет Валиева.