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Валиева выступит в серии Гран-при фигуристов сборной России

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Первый этап российской серии Гран-при с участием фигуристов сборной России стартует в конце сентября в Москве, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

На этапах Гран-при выступят олимпийская чемпионка и чемпионка Европы Камила Валиева, серебряные призер Александра Трусова, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, вице-чемпионка России Софья Самоделкина и другие.

В мужском зачете выступят олимпийский чемпион и чемпион Европы Марк Кондратюк серебряный призер ОИ Михаил Коляда, в парном катании на лед выйдут двукратные серебряные призер Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов, чемпионы и виц-чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и другие.

Серия включает шесть турниров, которые пройдут в Москве, Сочи, Казани, Москве, Самаре и Перми. На каждом этапе Гран-при смогут выступить до 8 спортивных пар, 10 танцевальных дуэтов и по 12 фигуристов одиночного катания (женщины, мужчины). Полные составы участников каждого этапа Гран-при будут опубликованы накануне соревнований.

фигурное катание
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