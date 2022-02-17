Фигуристка Трусова объяснила эмоциональным срывом слова об уходе из спорта

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Александра Трусова, завоевавшая серебро личного турнира фигуристок в женском одиночном катании на Играх-2022, заявила, что к словам о завершении карьеры после ОИ привели эмоции.

"Сегодня, конечно, сказала на эмоциях. Про чемпионат мира дальше подумаю и решу, что делать", - приводит слова Трусовой "Чемпионат".

Ранее Трусова, недовольная тем, что вместо звания чемпионки Олимпиады заработала статус серебряного призера, в сердцах высказала: "Я ненавижу, ненавижу этот спорт! Я не пойду на награждение, не хочу, не пойду! Я никогда больше не выйду на лед! У всех есть золотая медаль, а у меня нет", - цитирует Трусову "Матч ТВ".

Золото Олимпиады завоевала россиянка Анна Щербакова, еще одна представительница РФ, Камила Валиева стала четвертой.