Правительство выделит 358 тыс. руб. спортсмену за победу на ЧМ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о вознаграждениях для российских спортсменов, выступающих на международных и внутренних соревнованиях.

"Решение будет действовать до окончания ограничений, введённых международными спортивными федерациями в отношении наших атлетов", - сообщает пресс-служба правительства РФ.

Так, по итогам выступлений на чемпионатах мира за золотую медаль спортсмены получат 358 тыс. 400 рублей, серебряную - 179 тыс. 200 рублей, бронзовую - 107 тыс. 500 рублей.

Определены также размеры вознаграждений тренерам и специалистам, подготовившим победителей и призёров, - 171 тыс. 500 рублей, 84 тыс. 500 рублей и 51 тыс. 200 рублей соответственно.

"Размер вознаграждения спортсменов за золотую медаль на чемпионатах Европы составит 179 тыс. 200 рублей, за серебряную - 89 тыс. 600 рублей, за бронзовую - 53 тыс. 800 рублей", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Для тренеров и специалистов установлено вознаграждение в 76 тыс. 800 рублей, 38 тыс. 400 рублей и 23 тыс. рублей соответственно.

"Этим же постановлением расширен перечень спортивных соревнований по олимпийским видам спорта, победителям которых выплачивается вознаграждение. Теперь в этот перечень добавлены чемпионаты России по летним и зимним олимпийским видам спорта и Всероссийская спартакиада среди сильнейших спортсменов без ограничений верхней границы возраста, а также определён размер денежных премий", - сообщает пресс-служба.

Так, за золотую медаль на Всероссийской спартакиаде спортсмены получат 358 тыс. 400 рублей, серебряную - 179 тыс. 200 рублей, бронзовую - 107 тыс. 500 рублей. Тренеры и специалисты, их подготовившие - 171 тыс. 500 рублей, 84 тыс. 500 рублей и 51 тыс. 200 рублей соответственно.

Размер вознаграждения за золотую медаль на чемпионатах России для спортсменов составит 125 тыс. рублей, серебряную - 62 тыс. 500 рублей, бронзовую - 37 тыс. 500 рублей. Для тренеров и специалистов - 76 тыс. 800 рублей, 38 тыс. 400 рублей и 23 тыс. рублей соответственно.

"Решение направлено на поддержку российских спортсменов, чьё участие в крупнейших международных соревнованиях ограничено со стороны международных спортивных федераций", - отмерили в пресс-службе.