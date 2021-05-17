Правительство РФ выделит свыше 1 млрд руб. на проведение международных турниров

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1 млрд рублей на подготовку и проведение международных спортивных соревнований, которые пройдут в России в ближайшие два года, сообщила в понедельник пресс-служба правительства.

"Речь идет о пяти крупных мероприятиях. Среди ближайших из них - чемпионат Европы по футболу УЕФА 2020 года, чемпионат мира ФИФА по пляжному футболу в Москве и первые Игры стран СНГ. Их проведение запланировано в 2021 году", - уточняется в сообщении.

В 2022 году Россия примет чемпионат мира по волейболу и финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/2022 годов. Также значимым международным событием станет XXXII Всемирная летняя универсиада, которую проведут в Екатеринбурге в 2023 году.

Вопрос о выделении на эти цели финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 13 мая.