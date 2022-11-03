Футболист "Оренбурга" Сычевой признан лучшим игроком РПЛ в октябре

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий футбольного клуба "Оренбург" Владимир Сычевой признан лучшим игроком Российской премьер-лиги по итогам октября, сообщается на сайте РПЛ.

Голосование проходило среди болельщиков, экспертов РПЛ и комментаторов МАТЧ ПРЕМЬЕР.

"В пятерку претендентов на награду также были включены Малком ("Зенит"), Квинси Промес ("Спартак"), Федор Чалов (ЦСКА) и Алексей Каштанов ("Урал"). В голосовании болельщиков первое место занял Чалов, однако Сычевой получил почти максимальное количество голосов от экспертов РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР – за него проголосовали девять из десяти участников. Таким образом нападающий победил в номинации большинством голосов", - говорится в сообщении.

Сычевой, проводящий дебютный сезон в РПЛ, стал лучшим бомбардиром октября – шесть голов в пяти матчах. Нападающий забил по мячу "Сочи" и "Ахмату", оформил по дублю в ворота "Динамо" и ЦСКА. С 11 голами игрок "Оренбурга" занимает третье место в бомбардирской гонке и на один мяч отстает от лидера – Квинси Промеса.