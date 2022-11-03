Поиск
Реклама20idei.ru

Футболист "Оренбурга" Сычевой признан лучшим игроком РПЛ в октябре

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий футбольного клуба "Оренбург" Владимир Сычевой признан лучшим игроком Российской премьер-лиги по итогам октября, сообщается на сайте РПЛ.

Голосование проходило среди болельщиков, экспертов РПЛ и комментаторов МАТЧ ПРЕМЬЕР.

"В пятерку претендентов на награду также были включены Малком ("Зенит"), Квинси Промес ("Спартак"), Федор Чалов (ЦСКА) и Алексей Каштанов ("Урал"). В голосовании болельщиков первое место занял Чалов, однако Сычевой получил почти максимальное количество голосов от экспертов РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР – за него проголосовали девять из десяти участников. Таким образом нападающий победил в номинации большинством голосов", - говорится в сообщении.

Сычевой, проводящий дебютный сезон в РПЛ, стал лучшим бомбардиром октября – шесть голов в пяти матчах. Нападающий забил по мячу "Сочи" и "Ахмату", оформил по дублю в ворота "Динамо" и ЦСКА. С 11 голами игрок "Оренбурга" занимает третье место в бомбардирской гонке и на один мяч отстает от лидера – Квинси Промеса.

футбол РПЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

"Реал" забил пять мячей "Селтику" в матче Лиги чемпионов УЕФА

"Реал" забил пять мячей "Селтику" в матче Лиги чемпионов УЕФА

Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира Masters в Париже

Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира Masters в Париже

Кучеров и Капризов вошли в тройку лучших игроков дня в НХЛ

Кучеров и Капризов вошли в тройку лучших игроков дня в НХЛ

Два гола Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Монреалем" в НХЛ

"Айнтрахт" и "Тоттенхэм" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

"Айнтрахт" и "Тоттенхэм" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Французского баскетболиста отлучили от сборной из-за перехода в российский клуб

Французского баскетболиста отлучили от сборной из-за перехода в российский клуб

Рублев вышел в третий круг турнира Masters в Париже

Анатолий Карпов оказался в больнице после неудачного падения

Анатолий Карпов оказался в больнице после неудачного падения

Сборная Боснии и Герцеговины официально отказалась от матча с Россией

Сборная Боснии и Герцеговины официально отказалась от матча с Россией
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });