"Зенит" завершил первый круг в РПЛ, повторив рекорд турнира

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Действующий чемпион России по футболу петербургский "Зенит" не потерпел ни одного поражения в первом круге Российской премьер-лиги-2022/23, завершившегося в воскресенье.

Ранее это удавалось только трем командам – московском "Динамо" (1994), "Локомотиву" (2005), а также тому же "Зениту" (2010). Причем в этой тройке только "Зенит" в итоге выиграл тогда чемпионат, "Динамо" по итогам своего сезона стало серебряным призером, "Локомотив" - бронзовым.

В воскресенье "Зенит" в гостях выиграл у "Краснодара" - 1:0. Мяч с пенальти на 87-й минуте забил 11-метровый был назначен за игру рукой защитником хозяев Кристианом Рамиресом.

В турнирной таблице чемпионата России "Зенит" укрепил свое лидерство, набрав 39 очков. У идущего вторым "Спартака" - 32 балла.

В топ-5 лучших команд текущего чемпионата входят московский ЦСКА (29 очков), "Ростов" из Ростова-на-Дону (29), московское "Динамо" (26).

В зоне стыковых матчей находятся воронежский "Факел" и московский "Локомотив" (по 12 очков), главные аутсайдеры – подмосковные "Химки" (14) и московское "Торпедо" (7).

"Зенит" в первом круге забил больше всех – 44 гола и пропустил всего лишь пять.

Лучших бомбардиров – трое, среди них и футболист "Зенита" Малком. Он забил 11 мячей. Столько же голов провели Квинси Промес ("Спартак") и Владимир Сычевой ("Оренбург").