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Гол Мбаппе признан лучшим в шестом туре Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе признан автором лучшего гола в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщается на сайте турнира.

Футболист отличился на 13-й минуте матча против итальянского "Ювентуса" в Турине: Мбаппе нанес удар с полукруга штрафной площади соперника, мяч от штанги влетел в ворота.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ПСЖ, который вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе. "Ювентус" стал третьим и продолжит путь в еврокубках в весенней стадии Лиги Европы, второго по статусу клубного турнира континента.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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