IBA объявила Чинг Куо Ву персоной нон-грата за коррупцию в боксе

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент Международной ассоциации бокса китаец Чинг‑Куо Ву (Ч. К. Ву) в субботу единогласно объявлен персоной нон-грата в организации, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В релизе подчеркивается, что функционер наказан "за ​​его деятельность в прошлом, которая привела к нынешнему отстранению Международной ассоциации бокса из олимпийской семьи".

"Независимое расследование под руководством профессора Макларена показало, что именно Ч. К. Ву и его режим стали причиной конфликта между Международной ассоциацией бокса (прежде AIBA, в настоящее время IBA) и Международного олимпийского комитета (МОК)", - говорится в сообщении.

"Отсутствие должного финансового менеджмента и управления организацией, а также спортивной честности были в числе серьезных нарушений, которые, как было доказано независимой группой по расследованиям под руководством профессора Макларена, имели место в прошлом AIBA. В отчете группы Макларена говорится, что Ч.К. Ву несет полную ответственность за ошибки судейства на Играх в Рио-де-Жанейро 2016 и олимпийских отборочных соревнованиях, а также за коррупционную деятельность в поведении судей и официальных лиц", - отмечается в сообщении.

Президент IBA Умар Кремлев заявил: "Коррупция внутри IBA имела место, но у этой коррупции есть имя. Его зовут Ч.К. Ву. Мы должны говорить прямо, не избегая неприятных вопросов. Мы не боимся раскрывать правду. Нужно решить раз и навсегда, забыть прошлое и поставить точку. Надо быть жесткими и всех причастных отстранить пожизненно. Эти люди никогда не будут принимать участие ни в каких мероприятиях IBA", — сказал президент IBA Умар Кремлёв.

В организации напомнили, что согласно отчету Макларена, на ОИ-2016 в Бразилии "как минимум 9 поединков были признаны подозрительными, а еще два боя "публично сломали" существовавшую коррупционную систему".

"В 2019 году МОК отстранил Международную ассоциацию бокса от проведения Олимпийского турнира по боксу и квалификации к нему, передав право специально созданной рабочей группе. Таким образом, боксерские соревнования в Токио 2020 состоялись без участия IBA. Вопрос о восстановлении членства IBA в МОК будет обсуждаться весной 2023 года. На данный момент IBA также отстранена от проведения квалификации к Играм-2024 в Париже и самого олимпийского турнира, а бокс не был включен в обязательную программу Олимпиады 2028 в Лос-Анджелесе. Однако шанс на включение бокса в программу еще остается", - говорится в сообщении.

Должность руководителя мирового бокса Ву совмещал со статусом члена МОК, а с 2012 по 2017 он занимал должность члена исполкома МОК. В 2020-м году Ч.К. Ву снял с себя все полномочия в МОК после порядка тридцати лет службы "по состоянию здоровья".