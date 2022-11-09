Футболист "Зенита" Ловрен попал в заявку сборной Хорватии на ЧМ-2022

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной Хорватии по футболу во главе со Златко Даличем включил в заявку национальной команды страны на чемпионат мира-2022 защитника петербургского "Зенита" Деяна Ловрена, сообщается на сайте хорватской футбольной федерации.

Также в список 26 игроков вошли два игрока, ранее выступавшие в Российской премьер-лиге: полузащитники "Аталанты" Марио Пашалич (защищал цвета "Спартака") и "Торино" Никола Влашич (экс-футболист ЦСКА).

Ранее лидер сборной Хорватии полузащитник Лука Модрич заявил, что ЧМ в Катаре станет для него последним турниром в ее составе.

На групповом этапе ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет против Марокко (23 ноября), Канады (27 ноября) и Бельгии (1 декабря).

В отборочной кампании ЧМ-2022 Хорватия играла в одной группе с Россией. Заняв первое место, хорваты получили путевку на ЧМ. Россия финишировала второй и должна сыграть в стыковых матчах квалификации, но была отстранена по решению ФИФА.