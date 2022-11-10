Поиск
Реклама20idei.ru

Емельяненко-младший заявил о готовности провести бой с Дзюбой

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко считает целесообразной идею провести поединок по правилам бокса с отечественным футболистом Артемом Дзюбой.

"У Дзюбы есть великолепная возможность выйти на меня на бой и как-то зарекомендовать себя в боксе", - сказал Емельяненко в своем YoTube-канале.

"Если предложат бой с Дзюбой согласимся: пропаганда спорта, здорового образа жизни, популяризация единоборств", - отметил он, пообещав оппоненту боксерский удар апперкот за всех футбольных болельщиков, "чьи надежды не оправдались".

Спортсмен выразил уверенность, что в поединке против него у Дзюбы не будет "абсолютно никаких шансов".

"Это то же самое, если я выйду играть против него в футбол", - выразил мнение он.

Идею о проведении поединка с Дзюбой ранее озвучил промоутер Владимир Хрюнов.

В настоящее время наблюдается тренд на боксерские поединки с участием непрофильных спортсменов и представителей шоу-бизнеса. Так, ожидается бой олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой с певицей Ольгой Бузовой.

бокс ММА футбол Александр Емельяненко Артем Дзюба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Чемпионский болид Шумахера продан за рекордную сумму

Лидер "Баварии" Садио Мане пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

Баскетболистку Бриттни Грайнер этапируют из СИЗО в колонию

ВАДА передало в CAS дело российской фигуристки Валиевой

ВАДА передало в CAS дело российской фигуристки Валиевой

СКА прервал девятиматчевую серию побед в КХЛ

Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Пиняев вошел в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи

FSG задумалась о продаже футбольного клуба "Ливерпуль"

"Барселона" и МЮ сыграют в стыках за путевку в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

"Реал" и "Ливерпуль" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

"Реал" и "Ливерпуль" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });