Емельяненко-младший заявил о готовности провести бой с Дзюбой

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко считает целесообразной идею провести поединок по правилам бокса с отечественным футболистом Артемом Дзюбой.

"У Дзюбы есть великолепная возможность выйти на меня на бой и как-то зарекомендовать себя в боксе", - сказал Емельяненко в своем YoTube-канале.

"Если предложат бой с Дзюбой согласимся: пропаганда спорта, здорового образа жизни, популяризация единоборств", - отметил он, пообещав оппоненту боксерский удар апперкот за всех футбольных болельщиков, "чьи надежды не оправдались".

Спортсмен выразил уверенность, что в поединке против него у Дзюбы не будет "абсолютно никаких шансов".

"Это то же самое, если я выйду играть против него в футбол", - выразил мнение он.

Идею о проведении поединка с Дзюбой ранее озвучил промоутер Владимир Хрюнов.

В настоящее время наблюдается тренд на боксерские поединки с участием непрофильных спортсменов и представителей шоу-бизнеса. Так, ожидается бой олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой с певицей Ольгой Бузовой.