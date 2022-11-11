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Кубок мира по хоккею-2024 не состоится

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о невозможности провести в 2024 года Кубка мира.

В пятницу НХЛ на своем сайте опубликовала совместное с Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA) заявление.

"В течение последнего года НХЛ и NHLPA работали над планами проведения следующего Кубка мира по хоккею, главного международного хоккейного турнира лучших на лучших, в феврале 2024 года. К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира в это время. Мы продолжаем планировать проведение турнира, надеясь, в феврале 2025 года", - говорится в заявлении.

В последний раз Кубок мира по хоккею прошел в 2016 году. В розыгрыше Кубка мира традиционно принимают участие сильнейшие составы национальных команд, тогда как в чемпионатах мира играют те, кто в соответствующий момент не задействован в матчах НХЛ.

хоккей НХЛ
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