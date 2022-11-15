Джокович победил Циципаса в матче Итогового турнира ATP
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Серб Новак Джокович одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом в матче первого тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Результат встречи – 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Джоковича.
В рейтинге ATP серб занимает восьмое место, грек – третье.
Соперники представляют Зеленую группу, в которую также входят россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев. 14 ноября Рублев победил Медведева в матче первого круга.
В Зеленую группу вошли испанец Рафаэль Надаль (№2 рейтинга), норвежец Каспер Рууд (4), Канадец Феликс Оже-Альяссим (6) и американец Тейлор Фриц (9), заменивший травмированного лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса.
Итоговый турнир ATP проходит в Турине с 13 по 20 ноября с участием ведущих, согласно рейтингу, теннисистов мира. Спортсмены, занявшие в группах первое-второе места, выйдут в плей-офф.