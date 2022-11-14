Рублев победил Медведева в матче Итогового турнира ATP

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев одержал победу над своим соотечественником Даниилом Медведевым в матче первого круга группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.

Результат встречи – 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7) в пользу Рублева.

В рейтинге ATP Рублев занимает седьмое место, Медведев – пятое.

На Итоговом турнире спортсмены представляют Красную группу. Другие ее участники, третья ракетка мира грек Стефанос Циципас и восьмая ракетка серб Новак Джокович свой матч первого тура проведут в понедельник позднее.

Что касается российских теннисистов, во втором круге Медведев сыграет с Джоковичем, Рублев – с Циципасом. Эти матчи пройдут 16 ноября.

В Зеленую группу вошли испанец Рафаэль Надаль (№2 рейтинга), норвежец Каспер Рууд (4), Канадец Феликс Оже-Альяссим (6) и американец Тейлор Фриц (9), заменивший травмированного лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса.

Итоговый турнир ATP проходит в Турине с 13 по 20 ноября с участием ведущих, согласно рейтингу, теннисистов мира. Спортсмены, занявшие в группах первое-второе места, выйдут в плей-офф.