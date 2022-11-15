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Надаль потерпел второе поражение подряд на Итоговом турнире ATP

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в матче второго тура группового этапа Итогового турнира АТР, проходящего в Турине.

Результат поединка в "Зеленой группе" - 6:3, 6:4 в пользу представителя Канады.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Надаль занимает второе место, Оже-Альяссим - шестое.

Ранее Надаль проиграл Тейлору Фрицу (9) из США.

ATP Finals-2022 проходит с 13 по 20 ноября с участием ведущих, согласно рейтингу, теннисистов мира. Спортсмены, занявшие в группах первое-второе места, выйдут в плей-офф.

Надаль является первым "сеяным" соревнований, так как лучший теннисист планеты, его соотечественник Карлос Алькарас, участия в турнире не принимает из-за травмы. Его заменил Фриц.

теннис Рафаэль Надаль
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