Надаль проиграл Фрицу на Итоговом турнире ATP

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль потерпел поражение от американца Тейлора Фрица в матче первого тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.

Результат – 7:6 (7:3), 6:1 в пользу Фрица, который в рейтинге ATP занимает девятое место.

Ранее в Зеленой группе норвежец Каспер Рууд (№4 мирового рейтинга) в двух сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (6).

14 ноября пройдут матчи участников Красной группы. Сначала сыграют россияне Даниил Медведев (5) и Андрей Рублев (7), затем – грек Стефанос Циципас (3) и серб Новак Джокович (8).

Итоговый турнир ATP пройдет в Турине с 13 по 20 ноября с участием ведущих, согласно рейтингу, теннисистов мира. Спортсмены, занявшие в группах первое-второе места, выйдут в плей-офф.

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас участия в турнире не принимает из-за травмы. Его заменил Фриц.