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В ОКР надеются на отмену санкций с россиян после речи главы МОК на G20

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что выступление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, призвавшего на саммите G20 не смешивать спорт с политикой, впервые за долгое время соответствует Олимпийской хартии.

"Впервые с конца февраля этого года заявление главы МОК было в строгом соответствии с Олимпийской хартией. Теперь очень важно, чтобы вербальное обращение главы МОК к определенным политическим кругам определенных стран имело практический смысл в виде снятия этих несправедливых рекомендаций, наложенных на российский спорт в феврале", - сказал Поздняков журналистам.

"Если решение CAS по "делу Валиевой" поставит под сомнение результаты российских фигуристов на ОИ-2022 в Пекине, то мы, безусловно, станем участниками процесса", - добавил он.

Ранее во вторник Бах в своем выступлении перед лидерами стран-участниц саммита G20 заявил о недопустимости смешивания спорта и политики, а также призвал допустить до участия в Олимпийских играх спортсменов из конфликтующих стран.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным организациям отстранить россиян от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

МОК ОКР
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