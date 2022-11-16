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РФС дисквалифицировал Леонида Слуцкого на три матча за мат в адрес судьи

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на три игры дисквалифицировал бывшего главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого, сообщает Sport24.

Такому наказанию Слуцкий подвергнут за поведение в матче против "Енисея" (0:0) в 18-м туре Первой лиги. Незадолго до финального свистка тренер разразился нецензурной тирадой в адрес судьи, за что был удален.

15 ноября Слуцкий покинул пост главного тренера "Рубина". При этом отмечается, что наказание ему будет действовать в случае трудоустройства в другой клуб, выступающий под эгидой РФС.

футбол Леонид Слуцкий
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