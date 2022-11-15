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Слуцкий покинул пост главного тренера казанского "Рубина"

Слуцкий покинул пост главного тренера казанского "Рубина"
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Казанский "Рубин" сообщил об уходе главного тренера Леонида Слуцкого.

"Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий принял решение покинуть свой пост, который он занимал с декабря 2019 года. Леонид Слуцкий решил покинуть "Рубин" по собственному желанию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Под руководством Слуцкого казанцы заняли четвёртое место в РПЛ в сезоне-2020/2021. По итогам сезона-2021/2022 "Рубин" вылетел в Первую лигу, где после 18 туров располагается на четвертой позиции, набрав 31 балл.

Слуцкий возглавил "Рубин" в 2019 году, предыдущими его клубами были московский ЦСКА, самарские "Крылья Советов", столичная "Москва", элистинский "Уралан", волгоградская "Олимпия", английский "Халл Сити", нидерландский "Витесс". В 2015-2016 годы Слуцкий возглавлял сборную России.

футбол Рубин РПЛ Леонид Слуцкий
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