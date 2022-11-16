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"Зенит" обыграл "Факел" в матче Кубка России по футболу

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) нанесли поражение соперникам из воронежского "Факела" в матче пятого тура группового этапа Кубка России.

Игра в Воронеже завершилась со счетом 2:0. Победу "Зениту" принес дубль Малкома (46-я и 82-я минуты).

"Зенит" занимает второе место в группе B, имея в активе 9 очков. "Факел" замыкает таблицу на четвертом месте, не набрав ни одного очка. Также в группе выступают московский "Спартак" (12 очков) и самарские "Крылья Советов" (6 очков), которые сыграют между собой 23 ноября.

В заключительном туре группового этапа "Зенит" встретится со "Спартаком", "Факел" сыграет с "Крыльями Советов", матчи пройдут 27 ноября.

футбол Кубок России по футболу
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