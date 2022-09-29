"Спартак" разгромил "Зенит" в Кубке России по футболу

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:0 нанесли поражение петербургскому "Зениту" в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Игра прошла в Москве, а ее развязка наступила в конце второго тайма.

На 79-й минуте Квинси Промес вывел "Спартак" вперед.

На 86-й минуте счет стал 2:0 в пользу "Спартака".

Ко второму тайму судья Виталий Мешков добавил пять минут, на исходе компенсированного времени Промес смог довести преимущество в счете до крупного.

В группе В лидирует "Спартак", набрав 9 очков. На втором месте идут самарские "Крылья Советов" (6). "Зенит" - третий (3). Воронежский "Факел" с нулем в активе занимает последнюю строчку в таблице.

Благодаря этой победе "Спартак" прервал продолжительную серию без побед над "Зенитом". Предыдущий выигрыш "Спартака" над петербургской командой датирована 27 ноября 2017 года. Соответственно, для Сергея Семака это первое поражение от "Спартака" в качестве главного тренера "Зенита".