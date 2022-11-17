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Пиняев стал самым молодым футболистом в истории сборной России

Он побил достижение Игоря Акинфеева

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий Сергей Пиняев, вышедший на поле на товарищеский матч против национальной команды Таджикистана, стал самым молодым игроком в истории сборной России по футболу.

В настоящий момент Пиняеву 18 лет и 15 дней.

Форвард побил рекорд 18-летней давности Игоря Акинфеева, который дебютировал в сборной России в 18 лет и 20 дней

Матч Таджикистан - Россия проходит в Душанбе. После первого тайма счет 0:0. "Интерфакс" ведет текстовую трансляцию матча.

футбол Сергей Пиняев Игорь Акинфеев
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