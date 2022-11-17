Таджикистан - Россия. Онлайн
Это второй матч национальной команды России в 2022 году
Товарищеский матч проходит в Душанбе
Навес в штрафную площадь россиян - мяч покидает поле
Российские игроки все же пытаются как-то проникнуть в штрафную площадь. На подступах к ней что-то идет не так
Если вы фанат интриги на выборах президента Международной федерации футбола, эта новость точно не для вас
Эксперты сходятся во мнении: класс и уровень сборной России значительно выше чем у Таджикистана. Но на поле в Душанбе это вообще не бросается в глаза
Опасный прострел вдоль ворот сборной России! Пронесло: мяч даже не дошел до вратаря
Пиняев сместился с левого фланга и пробил низом. Вратарь поймал мяч. Чалов на всякий случай приблизился к голкиперу, но тот мяч не упустил
Красивая атмосфера на трибунах: многочисленные болельщики включили фонарики, выглядит впечатляюще
Панчшанбе бил вполне себе с дальнего расстояния по воротам сборной России. Вратарь Селихов мог бы отразить этот удар (скорее всего). Мяч же пролетел выше ворот
Как встречали футболистов (и тренеров) сборной России
Попытались через правый фланг довести до ворот мяч игроки сборной России. Солировал там Антон Миранчук, но соперник выбил мяч
Не уверен, что болельщики сборной Таджикистана испугались во время выполнения этого стандарта с нашей стороны. Россияне потеряли мяч
А теперь россияне получили право на угловой
Две подряд подачи с углового провели хозяева. Это было не опасно
Контратака сборной Таджикистана завершается опасным ударом! Мяч от нашего вылетел за пределы поля, сейчас будет угловой!
Пиняев забросил мяч вперед на Чалова, тот перекинул мяч через вратаря. Мяч перелетел и ворота тоже
И снова удар россиян по воротам - равно как и предыдущий несложный для вратаря
Садулаев активен. Добежал он до штрафной площади таджикской команды, где и упал. Судья Тингиз Танташев из Узбекистана нарушения правил не зафиксировал
Контратака сборной России - и первый удар по воротам, из-за пределов штрафной бил Садулаев. Вратарь Ятимов ловит мяч
В рейтинге ФИФА сборная России занимает 33-е место, Таджикистан располагается на 108-й строчке
Но вот сейчас россиянам удалось провести какую-никакую атаку, хоть и не дошедшую до удара
Российские футболисты в целом уверенно переходят от своей штрафной площади до центрального круга. Дальше уже так себе
Наши пока в обороне. На трибунах звучит гул звуков, похожих на звуки вувузелы
Обращаем внимание на присутствие в стартовом составе сборной России Сергея Пиняева. Ему 18 лет. Пять с лишним лет назад он феерил, играя за... "Манчестер Юнайтед"! И сейчас считается потенциальной звездой не только российского футбола.
Матч начался!
Команды вышли на поле! Звучат гимны!
Раздевалка сборной России
Кстати, в день открытия ЧМ-2022 сборная России проведет товарищескую игру с Узбекистаном (также, как и сегодня, в гостях)
В воскресенье в Катаре стартует чемпионат мира. Россияне были отстранены от участия в стыковых матчах. Что ж. Жизнь на этом не останавливается, и товарищеские матчи показывают: мы в деле
Это второй матч сборной России после введения в ее отношении санкций со стороны ФИФА. 24 сентября подопечные Валерия Карпина в гостях победили соперников из Киргизии - 2:1
Состав сборной России
Игра пройдет в Душанбе сегодня и стартует в 18:00 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию товарищеского матча между сборными Таджикистана и России по футболу!
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