Таджикистан - Россия. Онлайн

1'

Обращаем внимание на присутствие в стартовом составе сборной России Сергея Пиняева. Ему 18 лет. Пять с лишним лет назад он феерил, играя за... "Манчестер Юнайтед"! И сейчас считается потенциальной звездой не только российского футбола.