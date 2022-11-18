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МЮ заявил, что предпринял шаги в ответ на заявления Роналду

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" инициировал ряд действия в качестве реакции на скандальные высказывания португальского нападающего Криштиану Роналду.

"Сегодня утром "Манчестер Юнайтед" предпринял соответствующие шаги в ответ на недавнее интервью СМИ Криштиану Роналду", - говорится в заявлении клуба на официальном сайте МЮ.

"Мы не будем делать дальнейших комментариев, пока этот процесс не завершится", - отмечается в заявлении.

14 ноября в СМИ появились высказывания Роналду, в резкой форме раскритиковавшего клуб, его нынешнего и бывшего главных тренеров. В частности, Роналду заявил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага, и считает, что клуб предал его. На следующий день тен Хаг на встрече с руководством футбольного клуба сообщил, что больше не будет задействовать Роналду в матчах МЮ.

футбол Манчестер Юнайтед МЮ Криштиану Роналду
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