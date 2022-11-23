Сборная Хорватии сыграла вничью с Марокко в матче чемпионата мира

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Матч первого тура чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Хорватии и Марокко завершился вничью.

Результат встречи в Эль-Хауре – 0:0.

В составе сборной Хорватии сыграл защитник петербургского "Зенита" Деян Ловрен. Кроме того, за хорватов был задействован экс-футболист московского ЦСКА Никола Влашич.

На ЧМ-2022 команды представляют группу F. В 22:00 мск стартует матч между другими сборными, представляющими этот квартет – Бельгии и Канады.

В отборочном турнире сборная Хорватии играла в одной группе с национальной командой России. 1 сентября 2021 года команды в Москве сыграли вничью – 0:0. Это был первый матч россиян под руководством Валерия Карпина. 14 ноября того же года в Сплите Хорватия победила Россию со счетом 1:0 в заключительном туре и, финишировав на первом месте в группе, получила прямую путевку на ЧМ.

Сборная России заняла в группе второе место и получила шанс побороться за путевку на ЧМ через стыковые матчи квалификации. Однако в феврале нынешнего года Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила россиян.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.