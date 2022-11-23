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Сборная Франции разгромила Австралию в матче чемпионата мира

Сборная Франции разгромила Австралию в матче чемпионата мира
Фото: Ercin Erturk/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Франции нанесли поражение соперникам из команды Австралии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Игра в Эль-Вакре завершилась с результатом 4:1. Счет в матче открыли австралийцы - на девятой минуте отличился Крейг Гудвин. На 27-й минуте француз Адриен Рабьо сравнял счет. Спустя пять минут Оливье Жиру вывел Францию вперед. Третий гол французской команды забил Килиан Мбаппе (68). На 71-й минуте Жиру оформил дубль.

Жиру забил 51-й гол за сборную Франции и догнал по этому результату лучшего бомбардира в истории французской команды Тьерри Анри.

Франция, выступающая в статусе действующего чемпиона мира, возглавила группу D, набрав 3 очка. Австралия после первого тура не набрала очков и идет на четвертом месте. Также в группе выступают Дания и Тунис, у которых по одному очку в активе.

Во втором туре 26 ноября состоятся матчи Франция - Дания и Тунис - Австралия.

Чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.

футбол ЧМ-2022 Катар
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