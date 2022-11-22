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Сборные Мексики и Польши сыграли вничью на ЧМ-2022

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Матч первого тура чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Мексики и Польши завершился вничью.

Результат встречи в Дохе – 0:0.

На 58-й минуте нападающий сборной Польши Роберт Левандовски не смог реализовать пенальти, его удар с 11-метровой отметки отразил мексиканский вратарь Гильермо Очоа.

Мексика и Польша представляют группу С. Ранее здесь команда Саудовской Аравии сенсационно победила Аргентину – 2:1. Таким образом, сборная Саудовской Аравии, набрав 3 очка, стала единоличным лидером группы. Второе и третье места делят Мексика и Польша – по 1 баллу. Аргентина находится на последней, четвертой строчке – 0 баллов.

Во втором туре Аргентина 26 ноября сыграет с Мексикой (начало - 22:00 мск), Саудовская Аравия в тот же день - с Польшей (16:00).

Чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.

футбол ЧМ-2022 Катар
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