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Иран в большинстве вырвал победу над Уэльсом в матче ЧМ по футболу

Иран в большинстве вырвал победу над Уэльсом в матче ЧМ по футболу
Игроки сборной Ирана
Фото: Julian Finney/Getty Images

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Ирана со счетом 2:0 нанесли поражение команде Уэльса во втором туре проходящего в Катаре чемпионата мира.

На девятой компенсированной ко второму тайму минуте гол провел Рузбех Чешми. Через две минуты в составе иранской команды отличился Рамин Резаян.

Матч прошел в Аль-Райяне.

Сборная Уэльса завершила матч в меньшинстве: на 86-й минуте прямую красную карточку получил голкипер команды Уэйн Хеннесси.

На 16-й минуте был отменен гол иранца Али Голизаде из-за положения "вне игры".

Сборная Ирана набрала 3 очка, сравнявшись по числу баллов с лидирующей в группе В Англией. Уэльс (1 очко) занимает четвертое место в квартете. В 22:00 мск стартует матч между Англией и занимающей третье место (1 очко) командой США.

Чемпионат мира-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря.

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