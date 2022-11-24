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Гол Роналду помог Португалии обыграть Гану на ЧМ

Гол Роналду помог Португалии обыграть Гану на ЧМ
Фото: Youssef Loulidi/Fantasista/Getty Images

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Португалии обыграли соперников из Ганы в первом туре чемпионата мира-2022 в Катаре.

Матч в Дохе завершился со счетом 3:2. За Португалию отличились Криштиану Роналду (65-я минута, пенальти), Жоау Феликс (78) и Рафаэл Леау (80). В составе Ганы забили Андре Айю (73) и Осман Букари (89).

СпортРоналду стал первым в мире игроком, забившим на пяти ЧМЧитать подробнее

Роналду стал первым игроком в истории, забивавшим на пяти чемпионатах мира. Всего на его счету 8 голов на мировых первенствах.

37-летний Роналду провел первый матч за сборную в статусе свободного агента, 22 ноября "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с португальцем. Роналду является единственным игроком на ЧМ-2022, находящимся без клуба.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Португалия возглавила таблицу группу H, набрав 3 очка. Гана занимает последнее место (0 очков). Второе и третье места делят команды Уругвая и Южной Кореи, у которых по одному очку в активе.

Во втором туре 28 ноября между собой сыграют Португалия и Уругвай, а также Гана и Южная Корея.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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