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Бразилия обыграла Сербию в матче чемпионата мира по футболу

Бразилия обыграла Сербию в матче чемпионата мира по футболу
Фото: Alex Livesey - Danehouse/Getty Images

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Сборная Бразилии по футболу нанесла поражение команде Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Встреча в Лусаиле завершилась со счетом 2:0. Дубль в составе бразильской сборной оформил Ришарлисон, он отличился на 62-й и 73-й минутах. Второй гол Раширлисон забил ударом через себя.

Бразилия и Сербия выступают в группе G, где также представлены сборные Камеруна и Швейцарии. После первого тура лидируют бразильцы и швейцарцы, у которых по 3 очка. Камерун и Сербия очков не набрали.

Во втором туре пройдут матчи Бразилия - Швейцария и Сербия - Камерун, обе игры запланированы на 28 ноября.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

футбол Бразилия Сербия ЧМ-2022
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