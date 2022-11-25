Суперрекорд Роналду и как проиграть Аравии, забив четыре. Обзор тура ЧМ

Фото: Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Самое главное событие, случившееся в стартовом туре чемпионата мира в Катаре – достижение португальского форварда Криштиану Роналду. Выступающий в статусе безработного нападающий реализовал пенальти в матче против Ганы и, таким образом, стал первым в истории футболистом, который забивал голы в пяти чемпионатах мира.

Ранее Роналду отличался точными ударами на ЧМ в 2006, 2010, 2014, 2018 годы.

Гол Криштиану помог португальцам одолеть Гану со счетом 3:2, сам матч, равно как и рекорд Роналду, датированы 24 ноября. Игра прошла поздним вечером, когда закрывалась программа первого тура ЧМ-2022.

На четырех ЧМ забивали бразилец Пеле, немцы Уве Зеелер, Мирослав Клозе, аргентинец Лионель Месси.

Аргентинский провал с рекордсменом Лионелем

Месси, как и Роналду, принимает участие в пятом чемпионате мира, но на одном из них, в 2010 году, форвард не забил ни разу. Зато, отличившись на нынешнем ЧМ в матче с Саудовской Аравии (тоже с пенальти), он стал первым аргентинцем, которому удавалось поразить ворота соперников на четырех чемпионатах мира.

Однако после матча с аравийской сборной Лионелю было не до поздравлений, встреча завершилась оглушительной сенсацией: Аргентина проиграла Саудовской Аравии – 1:2. Поначалу для южноамериканцев все складывалось гладко. В целом команда забила четыре гола, но три из них не были утверждены из-за положения "вне игры". В начале второго тайма Саудовская Аравия двумя выстрелами с небольшим интервалом по времени сравняла счет и провела победный гол. Штурм в оставшееся до финального свистка время аргентинцам не помог.

Сенсационное поражение в первом туре для Аргентины пока не приговор. На чемпионате мира-1990 сборная этой страны в первом матче проиграла тогда еще слишком скромному Камеруну, но в итоге дошла до финала.

В следующем туре ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с Мексикой.

Германия на грани провала

Еще одна громкая сенсация – поражение Германии от Японии. Сценарий был схож: немцы вели в счете и во втором тайме пропустили два гола, тоже с небольшим интервалом.

Германия тоже еще сохраняет шансы на выход в плей-офф, только вот следующий ее соперник- - более чем опасен. Это сборная Испании, которая одержала самую крупную – 7:0 – победу на этом турнире, над Коста-Рикой. Поражение, вероятно, поставит крест на чемпионские амбиции сборной Германии.

Испания входит в число фаворитов турнира. Этот статус, несмотря на провал в первом туре, все еще держат и Аргентина с Германией. Еще один наиболее упоминаемый в качестве претендента на золото, команда Франции, показала зрелищную игру с Австралией. Действующие чемпионы мира разгромили соперника со счетом 4:1. Французы пока не похожи на участников флешмоба "действующий чемпион не выходит из группы".

Пятикратный чемпион мира, Бразилия в четверг со счетом 2:0 победила Сербию. Внешне счет выглядит как скромный, но это стало следствием упущенных моментов: бразильцы могли забить гораздо больше. Украшение всего первого тура - супергол Ришарлисона.

Серебряный призер ЧМ-2018 в России сборная Хорватии со счетом 0:0 сыграла с Марокко. Еще более скучным оказалась играю Уругвая с Южной Кореей. Результат встречи – точно такой же, в створ ворот соперники не попали ни разу.

Бронзовый призер предыдущего ЧМ, Бельгия победила Канаду со счетом 1:0 благодаря голу на исходе первого тайма. Продолжительную часть игры бельгийцы отбивались от соперника, который, к тому же не смог реализовать пенальти.

Новая тенденция

Впрочем, не совсем "на исходе": с учетом добавленного времени командам до перерыва командам оставалось играть еще пять минут. Отличительная особенность ЧМ в Катаре – компенсированное время. Судьи добавляют и по восемь, и по девять минут: и ладно бы ко вторым таймам, но и к первым тоже. В матче Англия – Иран (6:2) было добавлено в общей сложности 24 минуты: 14 к первому тайму, 10 – ко второму.

В матчах первого тура сыграли и люди, имеющие отношение к России: за Хорватию провел игру защитник петербургского "Зенита" Деян Ловрен, за Камерун – нападающий московского "Динамо" Муми Нгамале. Также в составе сборной Камеруна был задействован игрок с российским гражданством Гаэль Ондуа. В детстве полузащитник переехал в Россию в связи с дипломатической деятельностью отца, играл за московские молодежные команды "Локомотив" и ЦСКА. В матче против Швейцарии Ондуа сыграл в бутсах, на которых помимо камерунского флага изображен флаг РФ.